Cenaze yolunda kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Ordu'da, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tanıdıklarının cenazesine giden Veysel B.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Mehmet K. yönetimindeki otomobil Akdeniz-Karadeniz Yolu'nda çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle her iki araç yolun kenarına savrulurken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlarda sıkışanlar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Veysel B.'nin bir yakınının cenazesine gittiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.