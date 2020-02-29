Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptali, sektörde şok etkisi yarattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle kapılarını açmasına 2 gün kala iptal edilen fuar, İsviçre'de yer alması sebebiyle markalar arasında tarafsız bölge konumunda yer alıyor.

Bundan dolayı, Alman markaların öne çıktığı Frankfurt, Fransızların şovuna dönüşen Paris, Amerikalıların gövde gösterisi yaptığı Detroit ve Japonların sahneye çıktığı Tokyo Otomobil Fuarı gibi etkinliklerin aksine, hiçbir üreticinin ev sahibi olmaması sebebiyle küresel üreticilerin eşit şartlarda boy gösterdiği bir fuar olarak dikkat çekiyor Cenevre.

Dolayısı ile ziyaretçi ve marka katılımı da diğer uluslararası otomobil fuarlarına göre daha fazla oluyor.

Fakat, kapıların açılmasına saatler kala fuarın iptal edilmesi, birçok modelin dünya prömiyerini başka bir tarihe erteledi. Bu noktada, iptal edilmeseydi Cenevre'de otomobil severlerin karşısına çıkacak modellere bir göz atmakta fayda var.

TESLA'YA RAKİP TANITACAKTI

Alman üretici Audi, kompakt modeli A3'ün dördüncü neslini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyordu.

Seat Leon, Volkswagen Golf ve Skoda Octavia gibi modeller ile aynı platformu paylaşan otomobilde, platform kardeşlerinde kullanılmaya başlanan yarı hibrit ve plug-in hibrit motorlara yer verileceği açıklanmıştı. Yeni A3'ün ne zaman ve nerede tanıtılacağı ise şimdilik gizemini koruyor.

Bir başka Alman üretici BMW, Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirdiği elektrikli i4 modelini normal şartlarda Cenevre'de tanıtacaktı.

500 beygir gücünde olması beklenen i4'ün, menzilinin ise 600 kilometreye yakın olacağı ifade ediliyor. Otomobilin 2021'de Avrupa'da satışa çıkması öngörülürken, resmi tanıtımının ise nerede yapılacağı şimdilik belirsiz.

3D PRINTER İLE ÜRETİLDİ

Cenevre'de dikkatleri üzerinde toplayacak modellerden biri olan Czinger 21C'nin de tanıtımı fuarın iptal olması ile birlikte ertelendi.

Amerika'da üretilen otomobil bazı parçaları 3D printer ile imal edilirken, otomobilin hibrit bir güç ünitesine sahip olacağı ifade ediliyor.

1+1 oturma düzeni ile tasarlanan otomobilin, Lotus Evija ve Pininfarina Battista gibi modellere rakip olması bekleniyor.

Fransızların premium markası DS'in ilk sedanı olan DS 9 da, Cenevre'de boy gösterecek diğer bir modeldi.

Fransız otomotiv endüstrisinin en lüks otomobili olarak tanıtılacak model, Peugeot 508 ile aynı platformu ve benzer güç seçeneklerini paylaşıyor.

Fiat'ın küçük otomobili 500'ün elektrikli versiyonunun Cenevre'de tanıtılacağı açıklanmıştı. Önümüzdeki yıl satışa çıkacağı bildirilen modelin teknik ve tasarımsal özelliklerini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

KORELİLER İLK KEZ SERGİLENECEKTİ

Hyundai'nin kompakt hatchback modeli i30, makyajlı yüzünü ilk kez Cenevre'de gösterecek bir başka model olacaktı.

Her ne kadar makyajlı i30'un fotoğrafları daha önce ortaya çıksa da, otomobil ilk kez Cenevre'de otomobil severlerin karşısına çıkacaktı.

Koreli üreticinin b-segment hatchback modeli i20 de, ilk kez Cenevre'de tanıtılacak modeller arasındaydı.

Türkiye'de üretilen i20, yeni motor seçenekleri ve baştan tasarlanan karoseri ile ziyaretçilerin karşısına çıkacaktı. Her iki Hyundai modelinin tanıtımının nerede olacağı hakkında henüz bilgi paylaşılmış değil.

Bir başka Koreli Kia da, Avrupa'daki en büyük SUV modeli Sorento'nun dördüncü neslini Cenevre'ye getirecekti.

Daha keskin hatları ve kalitesi artan iç mekanı ile dikkat çeken otomobil, Türkiye'ye uyumlu hibrit motoru ile İsviçre'deki fuarda tanıtılacaktı.

ÜÇ YENİ MODELİ SAHNEYE ÇIKARACAKTI

Mercedes, iptal edilmeseydi Cenevre'deki standında birden çok yenilik sergileyecekti.

İkinci jenerasyon GLA ve otomobilin AMG 45 versiyonu ile makyajlı E serisi gibi modeller Mercedes standından yer alacak üretime hazır otomobiller olacaktı.

Fransız üretici Renault da, Cenevre'de yeni elektrikli modellerini sergileyecekti. Renault'tan yapılan açıklamada, Clio, Megane gibi modellerin elektrikli versiyonlarının dijital platformlarda dünyaya tanıtılacağı aktarıldı.

Seat'ın kompakt sınıf temsilcisi Leon da, dördüncü nesli ile fuarda yer alacaktı. Golf, A3 ve Octavia gibi modeller ile teknoloji ortaklığı yapan Leon, yerini aldığı modele göre büyüyen boyutları ve agresif çizgileri ile dikkat çekiyor.

Japon üretici Toyota ise, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Yaris ve bu modelin platformunda ürettiği yeni SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyordu.

Markanın en küçük SUV modeli olacak otomobilin üzerindeki örtü ilk kez Cenevre'de kaldırılacaktı. Fakat, fuarın iptal edilmesi ile bu modeli görmek için bir süre daha sabretmek gerekecek.

TANIMITI DİJİTALE TAŞIDI

Alman üretici Volkswagen ise fuarda Golf GTI ve Touareg R gibi ürün gamında modellerin performanslı versiyonlarını tanıtacaktı.

Cenevre'de fuarı son dakikada iptal edilmeseydi, yukarıdaki satırlarda sıraladığımız modeller haricinde birçok konsept otomobile de ev sahipliği yapacaktı.

Fakat, fuar iptal edildiği için tüm bu modelleri yerinde göremeyerek siz değerli okuyucularımıza aktarma fırsatını da kaybetmiş olduk.

Gelinen noktada, Renault'un Cenevre'de tanıtma şansını yitirdiği modellerini dijital platformlarda göstereceğini açıklaması dikkat çekerken, diğer üreticilerin de benzer yöntemler izlemesi sürpriz olmayacaktır.