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İsviçre hükümeti, 1000 kişinin üzerindeki toplu etkinlikleri, koronavirüs tehdidi nedeniyle 15 Mart tarihine kadar yasakladı. Karar hemen yürürlüğe alınırken, başta Cenevre Otomobil Fuarı olmak üzere İsviçre'de yılın bu döneminde yapılan pek çok karnaval, festival ve fuar da iptal edilecek ya da ertelenecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey'in birinci önceliği halkı korumaktır. Koronavirüs salgınındaki son gelişmeler ve İsviçre'deki durumun Salgın Kanunu kapsamında 'özel' tanıma girmesi nedeniyle Konsey, tüm kantonlarla danışarak önlemleri düzenlemiştir." denildi.

İsviçre'de ilk koronavirüs vakası salı günü görülmüş ve hafta boyunca artarak 8 kişinin enfekte olduğu açıklanmıştı.

Karar, İsviçre tarihinde alınan en geniş ölçekli ulusal yasak olarak kayıtlara geçerken Salgın Kanunu da ilk kez bu yolla uygulanmış oldu.

Yasak kararının ardından iki saat fuarı, Engadin kayak maratonu ve İtalya sınırındaki Ticino kantonunda yapılacak karnavallar iptal edildi. Keza buz hokeyi maçları da seyircisiz oynanacak.

Yasak sonrası yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği ve 5 - 15 Mart tarihleri arasında yapılan Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edilecek ya da ertelenecek.