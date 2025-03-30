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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder ABD'de siftah yaptı! - Fenerbahçe Haberleri

        Cengiz Ünder ABD'de siftah yaptı!

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde ABD MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk golünü San Diego deplasmanında attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:19
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        Cengiz Ünder ABD'de siftah yaptı!
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        Fenerbahçe'den kiralık olarak ABD MLS kulübü Los Angeles FC'de forma giyen Cengiz Ünder, yeni takımıyla siftah yaptı. Milli futbolcu, San Diego deplasmanında ağları havalandırmayı başardı.

        Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe'de kendisine ilk 11'de yer bulamayan Cengiz Ünder, kış transfer döneminde MLS kulübü Los Angeles FC'ye kiralandı.

        Yeni takımıyla daha önce 1 kez de asist yapan Cengiz, ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu, takımının San Diego deplasmanında 3-2 yenildiği maçın son golünü kaydetti.

        45+5. dakikada kale sahasında konumlanan Cengiz Ünder, sol kanattan Marky Delgado'nun çevirdiği topa yakın mesafeden dokundu ve ağları havalandırdı.

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