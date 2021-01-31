Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağladığı eski yıldızı Cenk Tosun, bugün saat 23.45'te İstanbul’da olacak. İngiltere'den özel uçakla gelecek olan Tosun, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek. İngiltere'den geldiği için bir süre karantinada kalacak yıldız futbolcu, karantina sürecinin ardından takıma dahil olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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