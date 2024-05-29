İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi! 60 bin kişi...
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.
Fenerbahçe'de Başkan adaylarından Aziz Yıldırım stat projesinin detaylarını açıkladı.
"KAPASİTE 60 BİN OLACAK"
Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesiyle ilgili planını da açıkladı: "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız."
Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.
İşte yeni stat projesinden görseller: