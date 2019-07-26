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HaberlerFutbolCenk Tosun bombası! Takasta kullanılacak...

Cenk bombası! Takasta kullanılacak...

Wilfried Zaha'yı transfer etmek isteyen Everton, Crystal Palace'a 70 milyon Euro ve Cenk Tosun'u vermeyi planlıyor

Cenk Tosun

Everton, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için Cenk Tosun'u kullanmak istiyor.

Wilfried Zaha'yı transfer etmek isteyen Everton, Crystal Palace'a 70 milyon Euro ve Cenk Tosun'u vermeyi planlıyor.

Telegraph'ın haberine göre, Everton'ın yıldız oyuncu için Chelsea ile yarıştığı ancak Maviler'in mevcut transfer yasağının bulunduğu belirtildi. Everton, Arsenal'in 50 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkarak Cenk Tosun'u da Palace'a göndermeye hazır.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun ile ilgilendikleri hatırlatılarak Crystal Palace’ın Zaha için yapılacak bu teklife sıcak bakılabileceği ifade ediliyor. 26 yaşındaki Zaha, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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