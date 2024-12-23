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        Haberler Gündem Cennet cinayetindeki sır perdesi aralanıyor

        Cennet cinayetindeki sır perdesi aralanıyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de günlerdir konuşulan Cennet konusu bir kez daha gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:21
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        Cennet cinayetindeki sır perdesi aralanıyor
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        Canlı yayında eski ve yeni koca tekrar yüzleşirken Vazgeçme ekibinin ortaya çıkarttığı o aparttaki güvenlik kamerası görüntüleri ses getirdi.

        GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İLK KEZ DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME’DE YAYINLANDI

        10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Ümit ve Cennet’in aparta girişleri, çıkışları, ambulans çağırmaları ve daha fazlası anbean yayınlandı. Canlı yayında bir kez daha Cennet’i kimin öldürdüğü sorusunun üzerinde duruldu. Cennet gerçekten tavuktan mı zehirlendi? Yoksa Ümit veya Ferdi yalan mı söylüyor?

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