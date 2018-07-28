Adanalılar, kente nefes aldıran Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'ndaki çevre kirliliğinin giderilmesi için adım atılmasını istedi.



Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve Adanalılar'ın yürüyüş ile spor yapmak için kullandıkları kentin önemli yeşil alanlarından biri olan Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'ndaki çevre kirliliği kent sakinlerinin şikâyetine neden oldu.



Kuş türleri ile ördeklerin hayat bulduğu parkurda ciddi çevre kirliliği yaşandığını belirten ve bu durumu Habertürk Whatspp hattına bildiren takipçilerimiz, özellikle parkurun akşam saatlerinde kirletildiğini belirtiyor.

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