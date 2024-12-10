CENTCOM Başkomutanı YPG'yi ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Başkomutanı Michael Kurilla, Suriye ve Irak'ta ziyaretlerde bulundu. CENTCOM'un 'X' hesabından yapılan açıklamaya göre ziyaretler 10 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Kurilla önce Suriye'de bulunan ABD üslerini ve askerlerini ziyaret etti. Daha sonra Suriye'de müttefik olarak kabul ettikleri SDG/YPG terör örgütü üyeleri ile bir araya geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden güçlenmemesi için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.