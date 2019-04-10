Diyarbakır'ın Sur ilçesinde oturan Şeyhmus Çayhan'ın, cep telefonuna gelen 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu PTT'ye teslim edildi' mesajının ardından 99 lira ödeyerek teslim aldığı kutudan şaşkına çevirdi. Çayhan, kendisinin mağdur olduğunu ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık mesajlarına karşı dikkatli olmasını istedi



DHA'nın haberine göre, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan emekli Şeyhmus Çayhan'ın cep telefonuna, 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu, Suriçi PTT'ye teslim edildi. 99 TL ödeyerek teslim alabilirsiniz' mesajı geldi. Mesajı gönderen numarayı arayan Çayhan'ın konuştuğu kişi, çekilişle kendisine cep telefonu hediye edildiğini, kargoyu alması gerektiğini, aksi takdirde icraya verileceği, 500 TL ve avukat masrafını ödemek zorunda kalacağı söylendi.

Bunun üzerine Sur ilçesinde bulunan PTT şubesine giden Çayhan, 99 TL ödeyerek kargoyu teslim aldı. Paketi açtığında telefon yerine üzerine bir şişe su ve bitkisel tohum gören Çayhan, dolandırıldığını anladı. Aynı numarayı tekrar arayan Çayhan'a cevap verilmedi.

Mağdur olduğunu anlatan Çayhan, insanların bu gibi olaylar karşısında dikkatli olmasını isteyerek, şunları söyledi: "Bundan bir hafta önce bana bir mesaj geldi. 'Puanlarından dolayı telefon kazanmışsın, postaneye göndereceğiz' yazıyordu. Numarayı aradım. Dediler ki telefonu göndermişiz. 'Almazsan seni icraya veriyoruz. 500 TL ve avukat parası da sana eklenecek' dediler. Bir hafta sonra gittim, aldım. 99 TL ödedim. Aldım, getirdim, kahveye arkadaşların önünde açtım. İçinden telefon yerine su ile bitkisel çay tohumu çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Şimdi de arıyorum, telefonumu açmıyorlar. Başka vatandaşlar kandırılmasın. Dolandırıcıları görün işte, kimse inanmasın."