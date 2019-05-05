Bandırma'ya özel bir akademi firması tarafından getirilen ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Emniyet Kemeri Simülasyon TIR'ı vatandaşlara trafikte, kaza anında emniyet kemerinin önemi ve alkollü halde araç kullanan sürücülerin neler yaşadığına yönelik anlatımlarda bulunuldu.

Devrilme Simülasyonu'na giren vatandaşlar bir kamyonda seyir halinde iken devrilmede emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gördü. Uzmanlar tarafından vatandaşlara emniyet kemeri takılmaması halinde oluşabilecek zararlar, emniyet kemeri takılı iken üzerinizde kalem ya da boynunuzda takılı olan kravatın nasıl ölümlere sebebiyet verebileceği anlatıldı. Teste katılmak isteyen vatandaşların gözüne gözlük takan uzmanlar alkollü halde bir sürücünün nasıl araç kullandığının daha iyi anlaşılabilmesi için gözünde gözlük varken önündeki topa vurması istendi. Birçok vatandaş önünde duran topu ıskalayarak vuramadı.

KAYA: EMNİYET KEMERİ BİLİNCİ OTURMADI

Akademi Uzmanları'ndan Ersin Kaya İHA'ya yaptığı açıklamada, "Ülkemizde emniyet kemeri takma oranı çok düşük. Trafikte bir çok canı bu nedenle kaybediyoruz. Ufak çapta kazalarda araçtan fırlamalar, araç içerisinde savrulmalar beklenmeyen ölümlere neden olmakta. Simülatörümüzde bu anları 5 km hızla giden bir araçta olduklarını varsayarak yaşatıyoruz. Emniyet kemerinin önemi bizim ülkemizde insanların çoğunda bilinç olarak oturmadı. Herkes kaderci gözüyle bakıp bir şey olmaz mantığıyla yola çıkıyor. Aslında buradaki simülatörümüz biz 5 km hızı baz alsak bile trafikte olabilecek bir kazayı anlatıyor. Trafikte hiçbir araç 5 km ile dolaşmıyor ama buradaki amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek" dedi.

"KELAM VEYA KRAVAT ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

Akademi Uzmanları'ndan Sarpel Siral emniyet kemerinin takıldığı esnada eğer gömlek ya da ceket ceplerinde kalem, çakmak gibi materyallerin kaza anında sürücünün vücuduna batarak yaralanmalara veya ölümlere sebebiyet verebileceğini, öte yandan erkeklerde takılan kravatın mutlaka emniyet kemeri takılı halde iken kemerin üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Siral, kravatın emniyet kemerinin altında kalması ile kaza esnasında kişinin oluşacak baskı ile boğulma riski ile karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Siral yaptığı açıklamada; "Emniyet kemeri kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Üç temel hareketimiz var. Birincisi bindiğimizde üzerimizde mont varsa çıkarmak da istemiyorsak etek kısımlarını dışarı çıkarıp emniyet kemerini üzerine takmak, ikincisi bazen emniyet kemerini taktığınızda dönük halde durabiliyor üzerimizde. Emniyet kemerinin dizaynı çarpma anında bütün enerjiyi vücuda yayması şeklinde tasarlanmıştır. İlk çıktığından beri emniyet kemeri hiç değişmedi. Bugün hangi araca binerseniz binin aynı şekilde bir emniyet kemeri görürsünüz. Çünkü tasarlanması vücudun sağlam kemikleri arasından geçmesi üzerine. Dolayısıyla köprücük kemiklerimizden, göğüs kemiklerimize ve bel kemiğimizi saracak şekilde bir tasarım söz konusu. Eğer emniyet kemeri takıldığında üzerimizde kıvrık şekilde kalırsa enerjiyi yayamayacağı için o kıvrık kalan bölgeye kaza anında şiddetli bir basınç uygulayacak kırılmalara ve iç kanamalara yol açacaktır. Üçüncü temel kural ise emniyet kemerini taktığımızda gömleğimizin cebinde çakmak, kalem gibi materyaller olabiliyor. Ya da boynumuzda kolye, beylerde kravat olabiliyor. Eğer bunlar çarpma anında emniyet kemeri ile vücudunuz arasında kalmışsa sıkışmaya sebep olup vücudunuza saplanacaktır. Kravatta ise eğer taktığımız kravatı emniyet kemerinin üzerine çıkarmaz isek çarpma anında vücudunuz ileri giderken ve kemer bizi tutarken kravat sıkışıp boğazımızı sıkarak ölüme neden olacaktır" dedi.