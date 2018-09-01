Cercle Brugge - KAA Gent karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Cercle Brugge, 02 Eylül 2018 Pazar günü KAA Gent takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Cercle Brugge 8 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken KAA Gent 10 puanda ve 6. sırada. Cercle Brugge son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. KAA Gent son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 695 kodlu maçı oynayanlar; Cercle Brugge galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.20, KAA Gent galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Cercle Brugge son hafta oynanan Genk maçında 1-1 berabere kaldı.

KAA Gent ise KV Mechelen maçında 3-1 kazandı.

Cercle Brugge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cercle Brugge, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

KAA Gent ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KAA Gent, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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