Ceren karakoç: Siboş'um iyi ki doğdun
Ceren Karakoç, rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü kutladı
SHOW TV'de yayınlanan izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç, dizide 'Pembe' karakteriyle annesi rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Ceren Karakoç, 48 yaşına giren Sibel Taşçıoğlu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı yayımladı.
Ünlü oyuncu, paylaştığı o fotoğrafın altına; "Siboş'um canım benim, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram