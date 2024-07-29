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        Haberler Magazin Ceren karakoç: Siboş'um iyi ki doğdun - Magazin haberleri

        Ceren karakoç: Siboş'um iyi ki doğdun

        Ceren Karakoç, rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:47
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        SHOW TV'de yayınlanan izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç, dizide 'Pembe' karakteriyle annesi rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü kutladı.

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        Ceren Karakoç, 48 yaşına giren Sibel Taşçıoğlu ile birlikte olduğu bir fotoğrafı yayımladı.

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        Ünlü oyuncu, paylaştığı o fotoğrafın altına; "Siboş'um canım benim, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ceren Karakoç
        #Sibel Taşçıoğlu
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