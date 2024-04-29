Ceren Karakoç'tan eşi Osman Karakoç'a: Sevgili iyi ki doğdun
SHOW TV'de yayınlanan izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç'un 40'ıncı yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç, 2013'ten beri meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Zaman zaman eşiyle aşk dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne seren Ceren Karakoç, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"SENİ SEVİYORUM"
Ceren Karakoç, 40'ıncı yaşına giren eşi Osman Karakoç'un doğum gününü kutladı. Eşiyle olduğu bu karesini yayımlayan Karakoç; "Sevgili iyi ki doğdun, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.