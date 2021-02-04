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HaberlerGündem3. Sayfa70'LİK KALPAZAN| Son dakika: İnşaat malzemelerine dadanan çete çökertildi
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Çetenin lideri 70 yaşındaki nine çıktı!

Denizli’de, şantiye alanından 25 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan zanlılar, JASAT timleri tarafından yakalandı. Çetenin başındaki 70 yaşındaki kadının ise suç makinesi olduğu ortaya çıktı

70'LİK KALPAZAN| Son dakika: İnşaat malzemelerine dadanan çete çökertildi
Çetenin lideri 70 yaşındaki nine çıktı!
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İHA

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir inşaat şantiyesinde, sabah saatlerinde inşaat şantiyesine gelen işçiler, birçok malzemenin yerinde olmadığını fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından 25 bin TL değerinde inşaat malzemesinin çalındığı ortaya çıktı.

25 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPTILAR

İHA'da yer alan habere göre Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT),şantiye çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. JASAT, kameralardan beyaz transit bir aracı ve 25 bin TL’lik vurgunu yapan şahısların kimliklerini tespit etti.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şantiye alanından inşaat malzemelerini çalan Ferhat D. (35),Gültaze A. (43) ve annesi 70 yaşındaki Sultan A. takibe alındı. JASAT'ın Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

70 YAŞINDA NİNENİN 16 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki Sultan A.’nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A.’nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9, Ferhat D.’nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İKİ OĞLU DA HIRSIZLIKTAN İÇERDE

Suç makinesi Sultan A.’nın 2 oğlunun da hafta sonu hırsızlık yaparken yakalandığı ortaya çıktı.

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