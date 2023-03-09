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Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, sefer yapılamayan Topkapı-Akşemsettin İstasyonlarına gidecek olan yolcular İETT otobüslerine aktarılıyor

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı
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DHA

Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvay saat 21.30 sıralarında Cevizlibağ'da raydan çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında sefer yapılamadığı öğrenildi.

Bu istasyonlara gidecek olan yolcular ise İETT otobüslerine aktarılıyor. Seyitnizam İstasyonu'ndan Cevizlibağ'a kadar yürüyen Mesut Yıldız "Ben Yusufapaşa'ya gidecektim. Tramvayda raydan çıkmış. Buradan sonra artık başımızın çaresine bakacağız" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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