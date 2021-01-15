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Çevre düzenlenme çalışmalarında ortaya çıktı! "Çok mutluyuz"

Bursa'da, sitelerinde yapılan çevre düzenlenme çalışmalarını evinin balkonundan izleyen Erdoğan Tunaboylu, iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını fark etti. Taşı suyla yıkayarak, incelediği sırada kabartmaları fark eden Tunaboylu´nun ihbarı üzerine gelen yetkililer, taşın Erken Roma Dönemi´ne ait olduğunu belirledi. Bahçelerinden tarihi eser çıkan site sakinleri ise bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti

Çevre düzenlenme çalışmalarında ortaya çıktı!
DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Erdoğan Tunaboylu, evinin balkonundan, sokaktaki apartman inşaatının çevre düzenlemesini izlediği sırada iş makinesinin bir taş çıkardığını gördü.

DHA'nın haberine göre inşaatın olduğu alana giden Tunaboylu, çamurla kaplı taşı inceledi. Daha sonra kaldırıma taşıdığı taşı suyla yıkadı.

Tunaboylu, taşın üzerinde tarihi eser olabileceğini düşündüğü kabartma yazıları fark ederek, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Adrese giden polis, taşı görünce konuyu Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemede taşın Erken Roma Dönemi´ne ait mezar steli olduğunu değerlendirildi. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar steli, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Taşın, incelenmek üzere arkeoloji müzesine götürüleceği öğrenildi.

'25 YILLIK ZULMÜN ALTINDAN 2 BİN YILLIK TARİH ÇIKTI'

Site sakinlerinden Nadiye Yılmaz, "Bizim kooperatifimiz 25 yıllık, bitmek bilmeyen bir kooperatif. Ben bu durumu şöyle adlandırıyorum; 25 yıllık zulmün altından 2 bin yıllık bir eser çıktı. Biz burada 109 aileyiz, eserin çıkmasına çok sevindik aynı zamanda endişeliyiz de. Bu eserin devam eden inşaatlarımızı durdurma ihtimali var. Gerçekten çok sevindik, bunu bulan arkadaşımız da çok sevindi. 2 bin yıllık bir tarihin su üstüne çıkması ve bunun bizim bahçemizde bulunması bizi çok mutlu etti. Bunun devamı da olabilir. Evet sevindik ama endişemiz de var. Bunlarla ilgili yetkililerden en kısa sürede bir açıklama istiyoruz. Bu kazının altından tarihin devamı olacak mı, neler yapılacak bilgi istiyoruz" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Aydın Tunaboylu ise, "Kooperatif adına çok mutlu olduk. Benim akrabam buldu, bana haber verdi. Başı üçgen şeklindeydi, yıkadığımız da eski bir eser olduğunu fark ettik. Daha sonra yetkililere haber verdik. 2 bin yıllık olduğunu sonradan öğrendik. Çok mutlu olduk, böyle bir eserin Nazlı Kooperatifi´nin bahçesinde bulunmasından sevinç duyduk" ifadelerini kullandı.

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