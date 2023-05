HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ile Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle

Dün bu konuya ilişkin aslında sayın Cumhurbaşkanımızın o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama Kandil'in HDP'ye ve yine Millet İttifakı'na doğrudan desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör örgütlerinden, Kandil'den desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler. Zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz ortamda videonun, görüntülerin gerçek olup olmadığını bana göre bir önemi yok. Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz ki, sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti. Montajlı olduğunu tespit mi ettik? Bunun montaj olduğunu, bir stüdyoda tespit ettik öyle mi? Sonuçta görüntü montaj değil. Bölücü terör örgütünün başındaki zat aleni ifade ve söylemleri ile Kılıçdaroğlu'nu desteklerken problem yok, montaj veya değil, bir video mu sorun? Gerçekleri konuşalım. HDP'ye aday çıkarttırmadılar. Böyle bir ortamda bundan rahatsız değilsiniz. Seçimden önce, 14 Mayıs'tan önce hiç kimse rahatsız değildi. Terörü destekleyenlere karşıydınız, 14 Mayıs öncesinde bunu niye dile getirmediniz. Niye 'terörün her türlüsüne karşıyız' demediniz. 'Terörü destekleyen gruplarla olmayız' niye dediniz. Şimdi bahane olacak ya. Şimdi Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek karar alıyor, hemen Sinan Oğan kötü. Kendileriyle yanyana duranlar iyi, herkes kötü. Sinan Oğan, istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası bağlamında Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını açıkladılar. Oğan da 14 Mayıs'ta milletimizin sandığa gidip, iradesini sandığa yansıttığı, bu süreçte terörü destekleyenlere, ülkemizin bütünlüğü, bayrağı için mücadele edenlere destek olmuştur. Onlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri ülkenin geleceği. Sinan Oğan da Cumhur İttifak'la tavır sergileyeceğini söyledi. Doğru da yaptı. Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği sonuna kadar bu mücadelenin yapılması konusuna arzularını görüyoruz. Büyük çoğunluğun bize destek olacağını düşünüyorum. Baktığınızda söylemleri, beklentileri bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız ve bundan sonra vaad ettiğimiz işler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihimizin aldığı alacağı, liderler bazında en yüksek oyu alacaktır. Bu noktada milletimizin güveni, inancı net bir şekilde hem 14 Mayıs'ta görülmüştür. Anketlerle, algıyla, hayalle kazanılmadığını milletimiz net bir şekilde sandıkta cevabını verdi. Biz gerçekten yüksek bir teveccühle, gerçekten sandıklar patlayacak. Rekor destekle inşallah Türkiye yüzyılının adımlarını atacağız.

Her şey yolunda dersek hem kendimizi hem vatandaşımızı aldatmış oluruz. Tüm dünyanın etkilendiği bizim de ülke olarak doğru ve dolaylı etkilendiğimiz süreci yaşıyoruz. Salgın sürecinin başından itibaren de tüm sektörlere yapılabilecek her türlü desteği ortaya koyduk. Milletimiz bunu da görüyor. 21 yıldır yaptıklarınız, eserleriniz, hizmetleriniz var. Bu sürecin geçici olduğunu inşallah yine tek haneli enflasyona geldiğinizde. 11 ilimizde 650 bin konuttan bahsediyoruz. Bunu 4 ile çarptığınızda bir Bursa ediyor. Bursa'yı yeniden yapacaksınız. Olağanüstü durum yaşadığımız için milletimiz bunu görüyor. 'Bunu d üzeltirse yine Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosu düzeltir' diyor. Buna ilişkin tüm analizler incelenecek, partimizin içinde alınması gereken önlemleri alacağız tabii ki. Ama bu bugünün konusu değil. 21 yıllık iktidarsınız. 15 seçimin galibisiniz. Bu seçimde de vatandaşımız en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark atmış. Ve sizsiz yedi düvele karşı savaş veriyorsunuz. Partimizin oyunu yükseltmek adına atılması gereken tüm adımları atacağız.

Bizim şu andaki önceliğimiz 28 Mayıs. Şurada 5-6 günlük zaman kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla kapı kapı gezerek kendimizi anlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan anlatacağız. Küskünlere, dargınlara ulaşacağız. 85 milyon kazansın. Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle ir destek verelim ki depremzede vatandaşlarımızı sevindirelim. Bizim Cumhur İttifakı olarak İstanbul dahil her yerde öndeyiz.

