Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ile Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ile Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle

Dün bu konuya ilişkin aslında sayın Cumhurbaşkanımızın o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama Kandil'in HDP'ye ve yine Millet İttifakı'na doğrudan desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör örgütlerinden, Kandil'den desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler. Zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz ortamda videonun, görüntülerin gerçek olup olmadığını bana göre bir önemi yok. Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz ki, sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti. Montajlı olduğunu tespit mi ettik? Bunun montaj olduğunu, bir stüdyoda tespit ettik öyle mi? Sonuçta görüntü montaj değil. Bölücü terör örgütünün başındaki zat aleni ifade ve söylemleri ile Kılıçdaroğlu'nu desteklerken problem yok, montaj veya değil, bir video mu sorun? Gerçekleri konuşalım. HDP'ye aday çıkarttırmadılar. Böyle bir ortamda bundan rahatsız değilsiniz. Seçimden önce, 14 Mayıs'tan önce hiç kimse rahatsız değildi. Terörü destekleyenlere karşıydınız, 14 Mayıs öncesinde bunu niye dile getirmediniz. Niye 'terörün her türlüsüne karşıyız' demediniz. 'Terörü destekleyen gruplarla olmayız' niye dediniz. Şimdi bahane olacak ya. Şimdi Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek karar alıyor, hemen Sinan Oğan kötü. Kendileriyle yanyana duranlar iyi, herkes kötü. Sinan Oğan, istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası bağlamında Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını açıkladılar. Oğan da 14 Mayıs'ta milletimizin sandığa gidip, iradesini sandığa yansıttığı, bu süreçte terörü destekleyenlere, ülkemizin bütünlüğü, bayrağı için mücadele edenlere destek olmuştur. Onlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri ülkenin geleceği. Sinan Oğan da Cumhur İttifak'la tavır sergileyeceğini söyledi. Doğru da yaptı. Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği sonuna kadar bu mücadelenin yapılması konusuna arzularını görüyoruz. Büyük çoğunluğun bize destek olacağını düşünüyorum. Baktığınızda söylemleri, beklentileri bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız ve bundan sonra vaad ettiğimiz işler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihimizin aldığı alacağı, liderler bazında en yüksek oyu alacaktır. Bu noktada milletimizin güveni, inancı net bir şekilde hem 14 Mayıs'ta görülmüştür. Anketlerle, algıyla, hayalle kazanılmadığını milletimiz net bir şekilde sandıkta cevabını verdi. Biz gerçekten yüksek bir teveccühle, gerçekten sandıklar patlayacak. Rekor destekle inşallah Türkiye yüzyılının adımlarını atacağız.

Her şey yolunda dersek hem kendimizi hem vatandaşımızı aldatmış oluruz. Tüm dünyanın etkilendiği bizim de ülke olarak doğru ve dolaylı etkilendiğimiz süreci yaşıyoruz. Salgın sürecinin başından itibaren de tüm sektörlere yapılabilecek her türlü desteği ortaya koyduk. Milletimiz bunu da görüyor. 21 yıldır yaptıklarınız, eserleriniz, hizmetleriniz var. Bu sürecin geçici olduğunu inşallah yine tek haneli enflasyona geldiğinizde. 11 ilimizde 650 bin konuttan bahsediyoruz. Bunu 4 ile çarptığınızda bir Bursa ediyor. Bursa'yı yeniden yapacaksınız. Olağanüstü durum yaşadığımız için milletimiz bunu görüyor. 'Bunu d üzeltirse yine Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosu düzeltir' diyor. Buna ilişkin tüm analizler incelenecek, partimizin içinde alınması gereken önlemleri alacağız tabii ki. Ama bu bugünün konusu değil. 21 yıllık iktidarsınız. 15 seçimin galibisiniz. Bu seçimde de vatandaşımız en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark atmış. Ve sizsiz yedi düvele karşı savaş veriyorsunuz. Partimizin oyunu yükseltmek adına atılması gereken tüm adımları atacağız.

Bizim şu andaki önceliğimiz 28 Mayıs. Şurada 5-6 günlük zaman kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla kapı kapı gezerek kendimizi anlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan anlatacağız. Küskünlere, dargınlara ulaşacağız. 85 milyon kazansın. Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle ir destek verelim ki depremzede vatandaşlarımızı sevindirelim. Bizim Cumhur İttifakı olarak İstanbul dahil her yerde öndeyiz.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kılıçdaroğlu ve Özdağ yarın ortak açıklama yapacak
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ve Özdağ yarın ortak açıklama yapacak
TIR metrelerce sürükledi: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM TIR metrelerce sürükledi: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
Çorum'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 3 gözaltı
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 | Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve kaç vade?
GÜNDEM Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ...
Annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadı! Güncel Isparta haberleri
GÜNDEM Annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadı
MSB: Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele geçirildi
GÜNDEM MSB: Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele ...
Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü
GÜNDEM Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü
Kastamonu'da ekmek arasında uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
"Enflasyonu tek haneye yine biz indireceğiz"
GÜNDEM "Enflasyonu tek haneye yine biz indireceğiz"
2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvuru yapılır, kimler başvurabilir?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.