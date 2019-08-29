Kayaların arasına sıkıştırılmıştı

Farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak çevre temizliği gerçekleştiren Marmaris Belediyesi'nin, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile İçmeler Aşıklar Tepesi'nde gerçekleştirdiği çevre temizliği sırasında ilginç bir kutu bulundu.

Poşete konularak kayaların arasına sıkıştırılmış halde bulunan küçük bir teneke kutudan değişik yerlerde çekilmiş fotoğraflar, plastik eldiven içinde 4 diş, poşet içinde bir tutam saç ve Rusça olduğu anlaşılan not kağıdı çıktı.

İçmeler Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen kutunun bulunduğu alanda polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kutunun kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kutudaki not kağıdında yazılı olanların incelenmesi için de Rusça bilen rehber beklendiği bildirildi.