Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar için Ankara ve İstanbul'da açık artırma düzenlenecek ancak fiziksel katılım sağlamak istemeyenler için çevrim içi katılım da mümkün olacak. Üç gün sürecek açık artırmada, alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekecek. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...