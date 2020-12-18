Çevrim için canlı oyunlar 0:00 / 0:00

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Pandemi önlemleri çerçevesinde sıkılaştırılan kurallar ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte gösterimlerine süresiz bir şekilde ara vermek durumunda kalan DasDas, bu zor günlerde sahnesinin perdelerini kapatmıyor. Oyunlar, seyircilerle 'DasDas Online' adı verilen platformda canlı olarak buluşturulacak.

'DasDas Online' üzerinden seyirciyle buluşturulacak ilk oyun, 'Westend / Batının Sonu' olacak. Moritz Rinke imzalı, yönetmenliğini Tuğsal Moğul'un üstlendiği oyunun kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat'ın yer alıyor. Westend / Batının Sonu, Eduard ve Charlotte çiftinin şehirden uzakta taşındıkları yeni 'Joseph K.', 'Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet', 'Güle Güle Diva!', 'Timsah' ve çocuk oyunlarından 'Uyku Nereye Kaçar?' ile 'Astro Ay'a Tırmanıyor' ise ocak ayı itibariyle çevrim içi olarak sanatseverlerin evlerine konuk olacak.