Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grupta mücadele edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen A Milli Takım'ın dengeli bir grupta mücadele edeceğini söyledi.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhun Kazancı, "İspanya çok iyi bir takım, Hollanda ile oynayacakları eşleşmenin galibi ile oynayacağız. Bu işler belli olmuyor. Üçüncü ve dördüncü torbadan da güçlü takımlar geldi. Dolayısıyla dengeli bir grup olacağını düşünüyorum. Herkes herkese puan kaybedebilir. Altı maçlık kısa bir serüven olacak. O yüzden bu grupta her şey olabilir." ifadelerini kullandı.