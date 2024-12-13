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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grupta mücadele edeceğiz - Futbol Haberleri

        Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grupta mücadele edeceğiz

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:36
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        "Dengeli bir grupta mücadele edeceğiz"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen A Milli Takım'ın dengeli bir grupta mücadele edeceğini söyledi.

        İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhun Kazancı, "İspanya çok iyi bir takım, Hollanda ile oynayacakları eşleşmenin galibi ile oynayacağız. Bu işler belli olmuyor. Üçüncü ve dördüncü torbadan da güçlü takımlar geldi. Dolayısıyla dengeli bir grup olacağını düşünüyorum. Herkes herkese puan kaybedebilir. Altı maçlık kısa bir serüven olacak. O yüzden bu grupta her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

        Kazancı, milli takımın 4'lü grupta yer almasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

        "Çok fark yok. Maçlarımız eylülde başlayacak. Uluslar Ligi'nde oynadığımız gibi hızlı hızlı bitecek. Altı maçta son bulacak. İnşallah doğrudan gideriz, olmazsa play-off... Gayet dengeli bir grup olması, üçüncü torbadan Gürcistan'ın gelmesi... Birinci torbadan gelecek İspanya ve Hollanda da puan kaybedebilir. Özellikle iç sahada güçlü oyunlarla üç rakibimizi yenmemiz gerek. Maçlara bir 9 ay daha var. O zamana kadar takımımızın tecrübesi daha da artacak."

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