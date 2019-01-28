Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Güzeltepe Mahallesi Şölen Sokak'ta gece saatlerinde, elektrik kablolarını çalarken polisler tarafından fark edilen A.C.B. ve Y.S ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, otomobille kaçmaya başladı. Alarma geçen polisler, kaçan şahısları kovaladı.

A.C.B.’nin kullandığı otomobil ile kaçan şüpheliler, Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesinde bulunan TÜBİTAK binası önünde kıstırılarak polisler tarafından yakalandı.

CEZAEVİNDEN KAÇIP HIRSIZLIK YAPTI

Kovalamacanın ardından araçtaki 3 kişi yakalandı. Yakalanan A.C.B ve Y.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; polis ekibi tarafından kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslardan A.C.B.’nin yakın zamanda cezaevinden firar ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin kaçtığı otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullandıkları pense ile çeşitli kesici ve delici aletler bulundu.

Yakalanan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.