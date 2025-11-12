Cezaevi sonrası Nicolas Sarkozy'ye restoran müşterilerinden alkış ve tezahürat

Paris'teki La Sante Cezaevi'nde 20 gün kalan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, önceki gün yapılan temyiz mahkemesindeki duruşmanın ardından serbest bırakıldı. 2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddia edilen ve suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen 70 yaşındaki Sarkozy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından motosikletli polislerin eşlik ettiği, karartılmış camlı bir arabayla evine döndü.

Cezaevi sonrası ilk gününü evde geçiren Sarkozy, dün Paris'teki evinin etrafında bir koşu yaparak güne başlamasının ardından, öğleden sonra, eşi Carla Bruni ile birlikte dört yıldızlı bir otelin restoranına gitti. Restorandan içeri girdiğinde müşterileri selamladığı görülen Sarkozy, bir saat geçirdiği mekandan kalkarken, müşteriler arasında büyük bir alkış tufanı koptu.

Restorandan çıkarken bazılarının "Bravo" ve "Adalet" diye bağırdığı duyuldu. Paris Match'in yayınladığı görüntülerde, Sarkozy'nin alkışlardan mutlu olduğu ve kendisini alkışlayanlara teşekkür ettiği görüldü.