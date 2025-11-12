Habertürk
        Cezaevi sonrası Nicolas Sarkozy'ye restoran müşterilerinden alkış ve tezahürat

        Cezaevi sonrası Nicolas Sarkozy'ye restoran müşterilerinden alkış ve tezahürat

        5 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından 20 gün cezaevinde kalan ve önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eşi Carla Bruni ile dışarıda ilk yemeğinde tezahüratlarla karşılandı

        Giriş: 12.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:13
        Restoranda alkışlı karşılama
        Paris'teki La Sante Cezaevi'nde 20 gün kalan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, önceki gün yapılan temyiz mahkemesindeki duruşmanın ardından serbest bırakıldı. 2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddia edilen ve suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen 70 yaşındaki Sarkozy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından motosikletli polislerin eşlik ettiği, karartılmış camlı bir arabayla evine döndü.

        Cezaevi sonrası ilk gününü evde geçiren Sarkozy, dün Paris'teki evinin etrafında bir koşu yaparak güne başlamasının ardından, öğleden sonra, eşi Carla Bruni ile birlikte dört yıldızlı bir otelin restoranına gitti. Restorandan içeri girdiğinde müşterileri selamladığı görülen Sarkozy, bir saat geçirdiği mekandan kalkarken, müşteriler arasında büyük bir alkış tufanı koptu.

        Restorandan çıkarken bazılarının "Bravo" ve "Adalet" diye bağırdığı duyuldu. Paris Match'in yayınladığı görüntülerde, Sarkozy'nin alkışlardan mutlu olduğu ve kendisini alkışlayanlara teşekkür ettiği görüldü.

        Cezaevinden çıktıktan sonra adli gözetim altına alınan Sarkozy'nin Fransız topraklarından çıkmasının yasaklandığı belirtildi. Temyiz davasının mart ayında görülmesi bekleniyor.

        Eski siyasetçi, ailesine vakit ayırmak dışında, Paris'teki ofisine giderek ziyaretçilerini ağırlamak, temyiz davasına hazırlanmak ve yazışmalara cevap vermek gibi rutin faaliyetlerine devam edebilecek. Sarkozy'nin ayrıca bir kitap yazacağı da öğrenildi.

        Sarkozy'nin oğlu Louis, babasının serbest bırakılması sonrası duyduğu sevinci, babasıyla birlikte çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını &quot;Yaşasın özgürlük&quot; başlığıyla paylaşarak gösterdi
        Sarkozy'nin oğlu Louis, babasının serbest bırakılması sonrası duyduğu sevinci, babasıyla birlikte çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını &quot;Yaşasın özgürlük&quot; başlığıyla paylaşarak gösterdi
