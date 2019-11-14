Cezaevinde tarihe tanıklık

Türk siyasi hayatının en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilenen hatıra eşyalara yenileri eklendi. Şair Nazım Hikmet Ran'ın Bursa Cezaevi'ndeyken yaptığı ahşap oymalı dikiş kutusu, bir dönem tutuklu kaldığı Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergileniyor. Nazım Hikmet'in kendi el yazısıyla 'Davet' şiirinden bir dize ve 'Talihsiz Yusuf' isimli tablosu da sergide yer alıyor.

Bir yıl süreyle sergilenmesi için Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne getirilen eşyalar bu kadarla da sınırlı değil. Cezaevinde bir dönem tutuklu kalan isimlere ait çeşitli eşyalar da müzede yerini aldı. Necip Fazıl Kısakürek'e ait 1938 baskılı ve imzalı 'Bir Adam Yaratmak' adlı kitap, Kısakürek'in kartviziti, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in koleksiyonunda yer alan Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Behice Boran ve Necip Fazıl Kısakürek'e ait fotoğraflar, Behice Boran'ın 1966'da Urfa milletvekilliği yaparken TBMM'ye sunduğu teklif, Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet'le beraber kalan ressam İbrahim Balaban'ın Nazım'ın 'Şair Baba ve Damdakiler' adlı kitabının kapağı için hazırladığı taslak resmi de Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde görülebilecek.

Yeni gelen bu eşyaların her birinin tarihe tanıklık etmiş eserler olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu eserleri herkes mutlaka görmeli. Geçmişte burada kalmış pek çok ismin kişisel eşyalarına burada sahip çıkıyor ve 81 yıllık siyasi tarihi gözler önüne seriyoruz. Herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Bülent Ecevit'in kendisiyle özdeşleşen kasketiyle kravatı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz takkesi ve seccadesi gibi manevi değeri oldukça yüksek kişisel eşyaları müzede görebilmek mümkün. Bu eşyalar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor" dedi.