Cezaevinden çıkıp, cinayet işledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCezaevinden çıkıp, cinayet işledi
ABONE OL

Cezaevinden çıkıp cinayet işledi, otobüsle kaçarken yakalandı

Hırsızlık suçundan yattığı Eskişehir'deki cezaevinden tahliye olan Mahmut M., memleketi Giresun'a döndüğünde karşılaştığı husumetlisi Ahmet Koltuk'u tüfekle öldürdü. Olayın ardından kaçan Mahmut U., polisin takibi sonucu Samsun'da yolcu otobüsünde yakalandı. Mahmut M., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışı kendisini yakalayan polisleri kastederek, "Helal olsun bunlara" dedi

Cezaevinden çıkıp, cinayet işledi
İHA

Cezaevinden tahliye olup gittiği Giresun'da bir kişiyi tüfekle öldürüp kaçan şahıs, polisin takibi sonucu Samsun'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay, Giresun'un Yağlıdere ilçesinin Ahallı Mahallesi Menekşe Küme Evleri mevkisindeki fındık bahçesinde dün meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bahçeye çalışmaya giden Mehmet U., fındık bahçesindeki fındık ağaçların dibinde bir kişiyi hareketsiz halde bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tüfekle vurulan şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın Ahmet Koltuk olduğu tespit edildi.

Polis, cinayet zanlısının ise 39 yaşındaki Mahmut M. olduğu belirledi. Samsun'da Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, cinayet sonrası Giresun'dan yolcu otobüsü ile İstanbul Gebze'ye kaçmak isteyen Mahmut M.’yi Samsun Ordu Karayolu Gelemen mevkisindeki polis kontrol noktasında yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık raporu alınan Mahmut M. daha sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut M.'nin Giresun polisine teslim edileceği öğrenildi.

Mahmut M.’nin hırsızlık suçundan yattığı Eskişehir Cezaevinden tahliye olunca memleketi Giresun'a gittiği burada aralarında husumet bulunan Ahmet Koltuk'u tüfekle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Suçunu itiraf eden Mahmut M., "Bana tüfekle ateş etti. Beni vuramayınca ben tüfeği elinden alıp onu vurdum. Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Mahmut M.’nin hastane çıkışı kendisini yakalayan polisleri kastederek, “Helal olsun bunlara" demesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi destek başvuru sonucu sorgula! E-Devlet ile sosyal yardım parası başvurusu için tıkla
GÜNDEM1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları
YAĞIYOR! Son dakika HAVA DURUMU: Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
GÜNDEMGök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti
GÜNDEMRus savaş gemisi Boğaz’dan geçti
2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Son açıklamalar
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
CANİ KOCA! Son dakika: 75'lik koca eşini öldürüp, evi ateşe verdi
GÜNDEMDehşet saçtı! Öldürüp, ateşe verdi
25 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA: Anzaklar şafak töreniyle anıldı - Haberler
GÜNDEMAnzaklar şafak töreniyle anıldı
İl il risk haritası 25 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
Bakan Soylu: "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız, insanlık adına çabanıza, güler yüzlerinize minnettarız"
GÜNDEM"Güler yüzünüze minnettarız"