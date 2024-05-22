Cezaevinden çıktı! Dehşet saçtı!
Olay, Osmaniye'de meydana geldi. Osmaniye'de dün gece aile faciası yaşandı. Cezaevinden çıkan adam, evlerine gittiği ablası ve eniştesini kurşunlayarak öldürdü. Ablası ve eniştesini öldüren adam aynı silahla intihar etti.
Giriş: 22.05.2024 - 23:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:36
Olay, Osmaniye'de meydana geldi.
Osmaniye'de dün gece aile faciası yaşandı.
Cezaevinden çıkan adam, evlerine gittiği ablası ve eniştesini kurşunlayarak öldürdü.
Ablası ve eniştesini öldüren adam aynı silahla intihar etti.
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