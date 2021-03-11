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HaberlerYaşam4,5 MİLYAR YIL! Son dakika: Cezayir'e düşen göktaşının sırrı çözüldü
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Cezayir'e düşen göktaşın sırrı çözüldü...

Fransız Bilim insanları, geçen yıl Mayıs ayında Cezayir'e düşen göktaşıyla ilgili yaptığı çalışmayı tamamladı. Bilim insanları araştırmanın sonucunda düşen meteorun koptuğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eskiye ait olduğu ileri sürüldü

4,5 MİLYAR YIL! Son dakika: Cezayir'e düşen göktaşının sırrı çözüldü
Mayısta düşmüştü... Göktaşının sırrı çözüldü
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DHA

Fransa'daki Batı Brittany Üniversitesi'nden Jean-Alix Barrat liderliğindeki bilim insanları, Cezayir’e geçen yıl mayıs ayında düşen bir göktaşının üzerindeki analiz çalışmasını tamamladı.

DHA'nın haberine göre analiz çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Fransız bilim insanları, meteorun antik bir gezegene ait olduğunu ifade etti.

Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi.

Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda “Bu göktaşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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