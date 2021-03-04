Tarlasında bulmuştu! Gök taşını ABD'ye sattı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGÖK TAŞINI SATTI! Son dakika: 4 bin yıllık gök taşını ABD'ye sattı!
ABONE OL

Tarlasında bulmuştu! Gök taşını ABD'ye sattı!

Çorum'un Alaca ilçesinde, çiftçi olan Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk 'gök taşı'nı, ABD'de bir alıcıya 180 bin dolar (1 milyon 340 bin TL) karşılığında satış için anlaştı. Taşı bu ülkeye gönderecek olan çiftçi, yapılacak test ve analiz sonuçlarının ardından parasını alacak

GÖK TAŞINI SATTI! Son dakika: 4 bin yıllık gök taşını ABD'ye sattı!
DHA

Çorum'un Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı.

Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi.

TAŞ ABD'DE İNCELENDİ "GÖK TAŞI" ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan aldığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede, taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Dünya literatürüne `Gerdekkaya´ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye´nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu belirtildi.

180 BİN DOLARA SATTI

Bu süreçte gök taşı vatandaşların merak etmesi üzerine 1.5 ay süreyle Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde sergilendi. Yaklaşık 4 bin kişi gök taşını ziyaret etti. Bu sırada Mutlu Yılmaz en az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen gök taşını satılığa çıkardı. 2 yıl içerisinde verilen teklifleri miktarını az bularak kabul etmedi. Son olarak Amerika'daki bir alıcı Yılmaz ile iletişime geçti. Yılmaz, 4 bin yıllık gök taşını Amerika'daki alıcıya 180 bin dolar (1 milyon 340 bin TL) karşılığında satış için anlaştı. Gök taşının Amerika'ya gönderileceğini, orada yapılacak test ve analiz sonuçlarına göre satış işleminin tamamlanacağı belirtildi.

AMERİKA'DAKİ BİR ALICIYA SATILDI

Gök taşını ilk bulduklarında 68 bin dolarlık bir teklif geldiğini dile getiren Yılmaz, "O zaman yeni bulduğumuz için konu hakkında tam fikir sahibi olmadığımız için insanlar tarafından yanlış yönlendirildik biz. Bu nedenle taşı vermedik. Sonra o paralara vermediğimiz için pişman da olduk. Daha sonra 6, 8, 20 bin dolarlık teklifler geldi. Son olarak ise Amerika'da değerli taşlar alıp satan bir kişi bizimle irtibata geçti. 180 bin dolar teklif edildi, biz de kabul edip sattık. Ancak resmi prosedürü takip ediyoruz. Resmi yollarla nasıl taşı yurt dışına çıkarabiliriz, bunun araştırması içerisindeyiz. Taşı gönderdikten sonra inceleyecekler, gerekli analiz sonuçları çıkarsa onlar taşı alacak biz de paramızı alacağız" diye konuştu.

"BİRÇOK KİŞİ BİZE TAŞ FOTOĞRAFLARI GÖNDERİYOR"

Gök taşını görmek isteyen birçok kişinin kendilerini ziyarete de geldiğini söyleyen Yılmaz, "Taş için birçok ziyaretçi geldi. Bu taş sayesinde daha yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Gök taşımız müzede sergilendi, ziyaret edildi. Merak edenler çok oldu. Hatta Türkiye'den birçok yerden taş fotoğrafı gönderenler oldu. Bu konularda bir bilim adamı değiliz. Daha geniş çapta bilgisi olan insanlar var. Bizler de bize ulaşanları bilim insanlarına yönlendiriyoruz. Gök taşı düştü konusu gündeme geldiğinde birçok kişi telefonla arayıp ulaşıyor.

"SİZ NASIL BULDUNUZ BİZ NASIL ARAYALIM"

'Siz nasıl buldunuz, biz nasıl arayalım, nasıl buluruz' diye soruyorlar. Biz de 'Şu şekilde bulun' diyemiyoruz, çünkü biz de tesadüfen bulduk. Gök taşını bulan insana şans getirmesini dilerim. Benim hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum yine devam ediyoruz. Satıp paramızı alırsak yine aynı işimize devam edeceğiz. Yine aynı hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaldığı barakada ölü bulundu
GÜNDEMKaldığı barakada ölü bulundu
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? SMS ve E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
2021-DİB-MBSTS Başvuruları bugün bitiyor! 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti ne kadar? 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!
GÜNDEM2021-DİB-MBSTS Başvuruları bugün bitiyor!
BÜYÜK TEPKİ! Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: FETÖ ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi - HABER
GÜNDEM"FETÖ ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi"
4 Mart Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti!
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri değişti!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları ve seyahat izni
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti!
VAHŞET ÇÖZÜLDÜ! Poşetli vahşette yeni gelişme! Katil koca değil arkadaş çıktı
GÜNDEMPoşetli vahşetin sırrı çözüldü!
Van'da bir evde çuvallarda saklanmış 154 kilo esrar bulundu
GÜNDEMVan'da ele geçirildi: 154 kilogram!
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları için TIKLA! E-Devlet ile sosyal yardım parası başvurusu
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
2021 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Oruç ne zaman başlayacak?
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?