Hayvan otlatırken buldu... 1.5 milyon TL istiyor 0:00 / 0:00

DHA

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Nurullah Afacan, 3 ay önce arazide hayvanlarını otlatırken, koyunlardan birinin ayağı yosun kaplamış taşa takıldı.

DHA'nın haberine göre Afacan taşın diğerlerinden farklı olduğunu anladı.

Afacan, göktaşı olabileceğini düşündüğü taştan aldığı parçayı, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderdi.

17 FARKLI ELEMENT TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan testlerde, 17 farklı element tespit edilen taşın göktaşı olduğu tescillendi.

Afacan, taşı bulduğu yerde benzer taşlar da buldu.

200 BİN DOLAR İSTİYOR

Toplam ağırlığı 70 kiloyu bulan taşları 200 bin dolara satılığa çıkaran Nurullah Afacan, "Koyunlardan birinin ayağı taşa takıldı. Taş ters çevrildi. Normalde taşın yüzeyi yosun tutmuştu. Taşı elime aldığımda parlaklığını ve doğaya uyumlu olmadığını fark ettim. Taşın göktaşı olduğunu düşündüm. Tahlil için bir parçasını üniversiteye gönderdim. Tahlil sonuçlarında taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı.

Taşı bulduğumuz alana tekrar gittik. Kırık parçalarını topladık. 500 metrekarelik alanda diğer parçalarını da bulduk. Şu anda elimizde 5- 6 çeşit taş var. Bu taş camı, aynayı kesiyor. Diğer taşlarımıza tahlil yaptırmadık. Taşın üzerine düşenler taşı yakmış. Toprağın üzerine düşenler kırılmamış, toprağa gömülmüştü. Şu an müşteri var. Biz 200 bin dolar fiyat verdik. Bize 180 bin dolar teklif ettiler. Henüz kimseye vermedik" dedi.