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Cezmi Gökalp hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Cezmi Gökalp hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Ünlü tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Twitter hesabından duyurdu.

Kurt, Gökalp'in vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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