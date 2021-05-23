Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Twitter hesabından duyurdu.
Kurt, Gökalp'in vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.
— Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) May 23, 2021
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