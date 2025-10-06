Cezve'nin katiline 3 yıl 8 ay ceza!
İstanbul Başakşehir'de Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı
Giriş: 06.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:45
İstanbul Başakşehir'de Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı.
DHA'nın haberine göre davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Kararını açıklayan mahkeme Burak Alan'ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.
