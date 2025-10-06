Habertürk
        Cezve'nin katiline 3 yıl 8 ay ceza! | Son dakika haberleri

        Cezve'nin katiline 3 yıl 8 ay ceza!

        İstanbul Başakşehir'de Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:45
        İstanbul Başakşehir'de Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı.

        DHA'nın haberine göre davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Kararını açıklayan mahkeme Burak Alan'ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

        #Son dakika haberler
