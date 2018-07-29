Chapecoense - Gremio Alegrense maçı öncesi rakamlar

Chapecoense ve Gremio Alegrense, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi Chapecoense 16 puanla 17. sırada, Gremio Alegrense 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 568 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chapecoense kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Gremio Alegrense sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.30.

Chapecoense önceki hafta Coritiba mücadelesinde 2-1 kazandı.

Gremio Alegrense ise Atletico Mineiro karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chapecoense, 10 gol attı ve 5 gol yedi.

Gremio Alegrense, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gremio Alegrense 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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