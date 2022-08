CHARLIE'NIN MELEKLERİ FİLMİ HAKKINDA

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.