Chatgpt çöktü mü 3 Eylül 2025: OpenAI GPT-5 neden çalışmıyor, ne oldu?
Dünya çapında kullanılan yapay zekâ uygulaması Chatgpt'de genel bir sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, GPT-5'den yanıt alamadığını belirtiyor. Peki, konu hakkında OpenAI'den bir açıklama geldi mi? İşte, detaylar...
CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?
Chatgpt'ye 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, sordukları sorulara yanıt alamayarak, boş ekran ile karşılaşıyor.
AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Konu hakkında henüz OpenAI'den bir açıklama gelmedi.