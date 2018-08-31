Chaves - Braga maçı heyecanı

Chaves ve Braga, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Chaves 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Braga 7 puanda ve 1. sırada. Chaves son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Braga son 5 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chaves kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Braga sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Chaves önceki hafta Sporting Gijon mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Braga, Newcastle United karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Chaves, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Braga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Braga, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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