Hayatı film oluyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olanCher, 75'inci doğum gününde kişisel twitter hesabından takipçilerine bir müjdeyi duyurdu. Ünlü sanatçı, Universal'ın 'MammaMia'nın yapımlarıyla birlikte kendi biyografik filmi için hazırlıklara başladığını, filmin senaryosunu ise 'Suspect','ForrestGump','TheInsider','TheCurious', 'Case of BenjaminButton' ve 'A Star is Born'un senaryosunu yazan EricRoth kaleme alacağını da açıkladı.

Cher'in'MammaMia! Here WeGoAgain' filmine birlikte çalıştığı JudyCraymer ve GaryGoetzman'ın yapımcılığını üstleneceği filmde Cher'i kimin canlandıracağı henüz belli değil.