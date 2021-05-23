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Cher'in hayatı beyazperdeye yansıyacak

Cher, hayatını hikâye edinecek biyografik filmin hazırlıklarına başlandığını açıkladı. Adı henüz belli olmayan filmin senaryosu 'Forrest Gump','Suspect', 'The Insider', 'The Curious', 'Case of Benjamin Button' ve 'A Star is Born'un senaryosunu yazan Eric Roth kaleme alacak

Cher'in hayatı beyazperdeye yansıyacak
Hayatı film oluyor
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HABERTURK.COM

1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olanCher, 75'inci doğum gününde kişisel twitter hesabından takipçilerine bir müjdeyi duyurdu. Ünlü sanatçı, Universal'ın 'MammaMia'nın yapımlarıyla birlikte kendi biyografik filmi için hazırlıklara başladığını, filmin senaryosunu ise 'Suspect','ForrestGump','TheInsider','TheCurious', 'Case of BenjaminButton' ve 'A Star is Born'un senaryosunu yazan EricRoth kaleme alacağını da açıkladı.

Cher'in'MammaMia! Here WeGoAgain' filmine birlikte çalıştığı JudyCraymer ve GaryGoetzman'ın yapımcılığını üstleneceği filmde Cher'i kimin canlandıracağı henüz belli değil.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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