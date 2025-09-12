Cherif Ndiaye, Süper Lig'e geri döndü!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi renklerine kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Açıklamada, "4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 29 yaşındaki Cherif Ndiaye, takımı ile çıktığı 89 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.