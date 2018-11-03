Chievo - Sassuolo maç önü

İtalya Serie A maçında Chievo ile Sassuolo, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Chievo son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sassuolo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 139. İddaa'da Chievo kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Sassuolo kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Chievo son hafta oynanan Benevento maçında 1-0 kazandı.

Sassuolo, Roma karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Chievo, evinde 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 11 gol yedi.

Sassuolo, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sassuolo 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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