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        Haberler BBC Dünya Chiquita muz şirketi Kolombiya’daki paramiliterlere maddi yardımda bulunmaktan suçlu bulundu

        Chiquita muz şirketi Kolombiya’daki paramiliterlere maddi yardımda bulunmaktan suçlu bulundu

        ABD'de bir mahkeme dünyaca ünlü Chiquita muz şirketini Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri (AUC) adlı paramiliter gruba finansal destek sağlamaktan suçlu buldu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 12.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:12
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        Kolombiya'daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
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        ABD’de bir mahkeme dünyaca ünlü Chiquita muz şirketini Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri (AUC) adlı paramiliter gruba finansal destek sağlamaktan suçlu buldu.

        Pazartesi günü jüri, Chiquita’nın, ABD’nin terör örgütü olarak tanıdığı Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri (AUC) paramiliter grubunu fonladığı kararına vardı.

        Jüri, Chiquita’nın AUC tarafından öldürülen sekiz kişinin ailelerine 38,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

        Hayatını kaybedenler arasında sendikacılar ve muz işçileri var.

        Chiquita şirketi ise kararı temyize götüreceklerini belirtti.

        Şirket yaptığı açıklamada, “Kolombiya’da yaşananların direkt şiddetten etkilenenler başta olmak üzere çok sayıda kişi için trajik olduğunu, ancak iddiaların yasal bir temelinin bulunmadığını” öne sürdü.

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        Şirket 2007 yılında bir başka mahkemede AUC’ye 1997 ve 2004 yılları arasında 1,7 milyar dolar ödeme yaptığını itiraf etmişti.

        AUC’nin o dönemki lideri Carlos Castaño’nun ödeme yapmadıkları halde şirketin ve çalışanlarının zarar göreceği tehdidi yüzünden bu parayı gönderdiklerini belirtmişlerdi.

        Şirketin avukatları çalışanlarının zarar görmemesi için bu parayı ödemek dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

        Davacılar ise Chiquita’nın bu itirafından yola çıkarak şirketin “AUC’nin terör faaliyetlerine katıldıklarını bildikleri halde örgüte 2 milyon dolar ödediği” iddiasıyla mahkemeye gitti.

        Aynı zamanda şirketin “AUC ile işbirliğine gittiğini” öne sürdüler.

        AUC, 1990’larda solcu isyancılarla bağı olduğu iddia edilen kişileri öldürmek gibi çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanıyor.

        Örgüt 2006 yılında hükümet ile vardığı anlaşmanın ardından dağıldı.

        Chiquita’ya karşı bir başka dava ise 15 Temmuz’da başlayacak.

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