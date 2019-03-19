CHP 31 Mart 2019 seçimleri için il başkan adaylarını halka duyurdu. Balıkesir ilinde Ahmet Akın CHP tarafından duyuruldu. Peki Ahmet Akın kimdir? İşte Ahmet Akın'ın hayatı...

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/Gönen’de doğdu. Baba adı Erdal, anne adı Nejla’dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen’de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ardından, İngiltere’de Cambridge Eurocenter’da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nde Siyaset eğitimi gördü.



İspanya’da farklı tarihlerde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi” üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



25. dönem Balıkesir Milletvekili İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.



27. dönem CHP Balıkesir milletvekili adayı oldu.



Ahmet Akın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.