Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için belirlenen süre sona erdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 26 Aralık 2022 tarihine kadar istifa etmeleri istenmişti.
Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin istifa edecekleri tarih dün sona erdi. Milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti. İstifa eden il başkanları ile görev yaptıkları illeri şöyle:
İSMET KARACA BURSA
KAMİL GÜLMEZ NEVŞEHİR
ENVER KİRAZ MALATYA
HİKMET YALIM HALICI ISPARTA
AYHAN DOĞAN ERZİNCAN
ALİ ABBAS ERTÜRK AKSARAY
ÇAĞDAŞ KURTGÖZ TOKAT
ALİ KARAOBA UŞAK
MEHMET GÜREL YALOVA
MEHMET TAHTASIZ ÇORUM
SERKAN SARI BALIKESİR
BARIŞ BEKTAŞ KONYA
İZZET AKBULUT BURDUR
ADİL AKTAY MERSİN
ŞEREF BARAN GENÇ KIRŞEHİR
NAZIM DEMİR HAKKARİ
ALİ MUSTAFA ÇELİK TUNCELİ
SERACETTİN BEDİRHANOĞLU VAN
HÜSEYİN YAŞAR BATMAN
ÖMER HACISALİHOĞLU TRABZON
ÖZGÜR YILDIZLI KOCAELİ
MUSTAFA CEM KAĞNICI KARAMAN
ATİLA ŞAHİN ORDU
HASAN RAMİZ PARLAR HATAY
YALÇIN KARAGÖZ AFYONKARAHİSAR
FEVZİ PEKCANLI EDİRNE
ALAADDİN GÜNCER KIRKLARELİ
ALİ ÇANKIR AYDIN
MUSA SEMİH BALABAN MANİSA
METİN ÜMİT URAL ÇANAKKALE
ÜMİT ÖZER KAYSERİ
ADEM ZEYBEKOĞLU MUĞLA
DENİZ YÜCEL İZMİR
SALTUK DENİZ RİZE
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU DENİZLİ
YILMAZ COŞKUN SİVAS
MEHMET AKİF PERKER KİLİS
BEDRİ AĞAÇ GÜMÜŞHANE
AHMET BİBER ARTVİN
ABDULLAH ÇAKIR KARABÜK
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