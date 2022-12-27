Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

CHP'de 40 il, 39 ilçe başkanı milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için belirlenen süre dün (26 Aralık 2022) sona erdi.

CHP'de 40 il, 39 ilçe başkanı milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için belirlenen süre sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 26 Aralık 2022 tarihine kadar istifa etmeleri istenmişti.

Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin istifa edecekleri tarih dün sona erdi. Milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti. İstifa eden il başkanları ile görev yaptıkları illeri şöyle:

İSMET KARACA BURSA

KAMİL GÜLMEZ NEVŞEHİR

ENVER KİRAZ MALATYA

HİKMET YALIM HALICI ISPARTA

AYHAN DOĞAN ERZİNCAN

ALİ ABBAS ERTÜRK AKSARAY

ÇAĞDAŞ KURTGÖZ TOKAT

ALİ KARAOBA UŞAK

MEHMET GÜREL YALOVA

MEHMET TAHTASIZ ÇORUM

SERKAN SARI BALIKESİR

BARIŞ BEKTAŞ KONYA

İZZET AKBULUT BURDUR

ADİL AKTAY MERSİN

ŞEREF BARAN GENÇ KIRŞEHİR

NAZIM DEMİR HAKKARİ

ALİ MUSTAFA ÇELİK TUNCELİ

SERACETTİN BEDİRHANOĞLU VAN

HÜSEYİN YAŞAR BATMAN

ÖMER HACISALİHOĞLU TRABZON

ÖZGÜR YILDIZLI KOCAELİ

MUSTAFA CEM KAĞNICI KARAMAN

ATİLA ŞAHİN ORDU

HASAN RAMİZ PARLAR HATAY

YALÇIN KARAGÖZ AFYONKARAHİSAR

FEVZİ PEKCANLI EDİRNE

ALAADDİN GÜNCER KIRKLARELİ

ALİ ÇANKIR AYDIN

MUSA SEMİH BALABAN MANİSA

METİN ÜMİT URAL ÇANAKKALE

ÜMİT ÖZER KAYSERİ

ADEM ZEYBEKOĞLU MUĞLA

DENİZ YÜCEL İZMİR

SALTUK DENİZ RİZE

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU DENİZLİ

YILMAZ COŞKUN SİVAS

MEHMET AKİF PERKER KİLİS

BEDRİ AĞAÇ GÜMÜŞHANE

AHMET BİBER ARTVİN

ABDULLAH ÇAKIR KARABÜK

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da akılalmaz şiddet! Yavru köpeği önce ısırdı, sonra dövdü - Güncel haberler
GÜNDEM Akılalmaz şiddet! Yavru köpeği önce ısırdı, sonra ...
Adalet Bakanlığı'ndan Vural Avar açıklaması
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan Vural Avar açıklaması
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Diyanet üç aylar tarihini açıkladı: İşte 2023 Dini günler takvimi
GÜNDEM Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
Bolu Belediyesi'nde hareketli anlar! -En son haberler
GÜNDEM Bolu Belediyesi'nde hareketli anlar!
Kanuni'nin Rodos seferi güzergahı sanatsal çalışmada anlatıldı
GÜNDEM Kanuni'nin Rodos seferi güzergahı sanatsal çalışmada ...
Son dakika: İstanbul'da 20 katlı binada yangın çıktı!
GÜNDEM İstanbul'da 20 katlı binada yangın çıktı!
Taşköprü'de soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü
GÜNDEM Taşköprü'de soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü
Son dakika: AYM, CHP'nin seçim kanunu başvurusunu reddetti
GÜNDEM AYM'den seçimlerle ilgili kritik karar
Doğalgaz yardımı ödemleri sorgulama ekranı: 900 - 2500 TL Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır?
GÜNDEM Doğalgaz desteği kapsamında 900 - 2500 TL ödeme ...
Arı ürünleri tesislerine 1 milyona kadar hibe desteği
GÜNDEM Arı ürünleri tesislerine 1 milyona kadar hibe

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.