CHP'de oy pusulaları basıldı
CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Buna göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Giriş: 26.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:25
CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Buna göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak.
14 mart tarihinde oy pusulaları il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ön seçim günü tıpkı YSK'nın yaptığı gibi mühürlü zarf ve pusulalar olacak.
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