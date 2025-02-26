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        Haberler Gündem Politika CHP'de oy pusulaları basıldı | Son dakika haberleri

        CHP'de oy pusulaları basıldı

        CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Buna göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 26.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:25
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        CHP'de oy pusulaları basıldı
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        CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için oy pusulaları basılmaya başlandı. Buna göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılacak.

        14 mart tarihinde oy pusulaları il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ön seçim günü tıpkı YSK'nın yaptığı gibi mühürlü zarf ve pusulalar olacak.

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