CHP'den kız çocukları için 'Simsiyah' yürüyüş

Ankara'da CHP Kadın Kolları tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. DEVA ve Gelecek Partisi’nin kadın milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili, Genel Başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri ve MYK üyeleri gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı.

DHA'nın haberine göre; son dönemlerde kaybolan ve öldürülen kız çocukları adına gerçekleştirilen yürüyüş, Kuğulu Park’tan başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde bir süre oturma eylemi yapan kadınlar, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kadar yürüdü. 'Çocuk bedenime dokunma', 'Sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz', kaybolan kız çocuklarını isimlerinin yazılı olduğu pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, Türkiye Belediyeler Birliği önünde basın açıklaması yaptı.

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"GÜN, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

Grup adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik, eğitim hakkı, beslenme, zorla evlilik gibi konuları gündemine alarak bugünü kız çocukları için bir farkındalık günü ilan etmiştir. Gelin görün ki Türkiye’de bugün temel yaşam hakkı bile elinden alınan kız çocuklarımız için diğer günlerden farksız olarak sadece hayatta kalmaya çalıştıkları, adalete olan inançlarını kaybettikleri, istismarcıların korkusuyla 'daha ne kadar böyle yaşayacağım' diyerek geçirmeye çalıştığı bir gün haline gelmiştir. Son bir buçuk senede 2 bin 450 çocuk önlenebilir sebeplerle hayatını kaybetti. Ne acıdır ki son bir buçuk senede 52 çocuk yaşamına son vermiş, 15 çocuk ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Ne acıdır ki 6 Şubat depreminin üstünden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık en az 411 çocuk hayatını kaybetti derken aslında en az 1682 çocuğun hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ne acıdır ki sadece İstanbul’da 5 yıl içinde cinsel istismar suçuyla mağdur edilip şikayetçi olan çocuk sayısı 10 bin 844’tür ve bu sayı sadece 2 yıl içinde 2’ye katlanmıştır. Ülkemizin getirildiği bu kabul edilemez duruma 'yeter' diyecek, anayasal haklarımız için sokakta bizimle sesini yükseltecek ve kendini nasıl tanımladığından bağımsız sadece bir insan olarak bizimle birlikte mücadele edecek, vicdanı koltuğundan büyük bütün kadın politikaları başkanlarına, kadın milletvekillerine, kadın belediye başkanlarına ve eşitlikçi erkeklere sesleniyorum. Gün, birlik olma günüdür. Gün, çocuk istismarcılarının sırtını sıvazlayanların, katillerle el ele tutuşanların elini kırma günüdür. Gün, ülkeyi getirdikleri bu halin hesabını sorma günüdür" dedi.