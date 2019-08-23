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CHP'den kredi kartı ve kredi borçlularına sicil affı teklifi

AA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tüketici kredileri ve kredi kartları borçlarının faizinin silinerek yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu

CHP

CHP, ödenemez durumda bulunan tüketici kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan teklifte, ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği, bir başkasına kefil olma, askerlik, işsiz kalma ve evlilik gibi nedenlerle kullandığı krediyi ve kart taksitini ödeyemeyenlerin sayısının milyonları bulduğu ifade edildi.

Tüketicilerin, bankalar ve diğer finans şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun Temmuz ayı itibarıyla 524 milyar liraya ulaştığı belirtilen teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Borçlu kişi sayısı, ihtiyaç ve diğer kredilerde 25 milyon 80 bin kişiye çıktı. Buna bağlı olarak son 5 yıl içerisinde icraya verilen vatandaş sayısı ise 4 milyonu aşmış durumda. Toplumsal bir yara haline gelen bu sorunun acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ödenemez duruma gelen kredi kartları ve tüketici kredilerinin ana paraları tüketicinin gelir düzeyine göre ödenebilecek taksitlere bölünmesi, faiz ve diğer borçlarının silinerek yeniden taksitlendirilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda vatandaşa sicil affı getirilerek temiz bir sayfa açılması gerekmektedir."

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