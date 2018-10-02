CHP yönetiminin hazırlayıp Abant Kampı’nda milletvekillerine sunduğu, ‘Yerel Seçimler 2019 Stratejisi-Yöntem, Hedefler, Öncelikler ve Öneriler’ raporunda ‘Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşma’ önerisi yapıldı.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, raporda özetle şunlar kaydedildi:

HEDEF YÜZDE 30 ÜZERİ

“AKP’nin oy kaybetmesi sağlanmadan seçim kazanmak ve toplumda ‘durum değişebilir’ umudu ve inancı yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle alınacak her karar AKP’ye oy kaybettirme potansiyeli, dayanakları olan argümanlar ile ortaya konmalı. Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke geneli oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmak.

SAADET PARTİSİ RÜZGÂRI

Özellikle muhafazakâr kesim ile yapılacak ittifaklar önemli. Saadet Partisi ittifakının oluşturduğu bir rüzgâr var. Ciddi miktarda oya dönüşmese de sembolik anlamda muhafazakâr dünyada CHP algısına dair ezberleri bozan bir kulak verme davranışına yol açtı. Bunun geçici ve seçimde kısa yoldan fayda sağlamaya çalışmanın ötesinde, bir arada yaşama iradesi olduğunu kanıtlamak için ittifak hâlâ çok değerli. Millet ittifakını sadece siyasi düzeyde tutmamak, muhafazakâr dünyanın sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri gibi toplumsal teması güçlü yapıları ile işbirliği geliştirmek.

MYK’DAN İTTİFAK ÖNERİSİ

Bir ittifak politikasına ihtiyaç duyuluyor. Bir yandan AKP-MHP ittifakının analizi diğer yandan CHP’nin belediye meclislerinden başkanlığa kadar kiminle nasıl bir ilişki geliştireceğinin, sebepleri ile ortaya konması bekleniyor. Bu konu hem AKP’ye oy kaybettirme hem de AKP’nin kutuplaşmacı politikalarının aşılmasında ve CHP ile muhafazakâr seçmen arasındaki bağın kuvvetlenmesinde bir fırsat bağlamında ele alınıyor. HDP seçmeninin değerlendirilmesi isteniyor.

KAMPANYA TEMALARI

Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp, sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşmak. Şehirlerde gıdanın, enerjinin üretilebildiği çevreye ve topluma faydalı, sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Farklı inanç, kültür, hayat tarzı, sivil toplum oluşumlarının ortak konularda istişare ve müzakeresine olanak veren mekanizmaların oluşturulması. AKP’nin kutuplaştırıcı korku siyasetine karşı biz korkusuzca bir arada yaşamayı mümkün kılacak bir ‘Yeni Toplum Sözleşmesi’ öneriyoruz.

ŞEHİRLERE YENİDEN TASARIM

Şehirleri gıdasını, enerjisini üreten ve demokrasi ile paylaşan mekanlara dönüştüreceğiz. Şehirlerimizi yeniden tasarlayabiliriz. Şehirlerimizi gıda üretim alanlarına dönüştürebilir, yoksulların ucuz ve sağlıklı beslenmelerini sağlayabilir, nitelikli eğitime katılımı arttırabiliriz. Bunun için şehirleri bir grup imtiyazlı azınlığın mekanı olmaktan çıkarıp, içinde hepimizin yaşadığı, kararları danışarak alabilen, üretim yapılan ve demokratik bir paylaşım mekanizması ile bölüşenlerin dünyası haline getirebiliriz.”

ÖNERGEYİ SKOR GÖRMEYİN

CHP Meclis Grubu da kampta 27. Dönem yasama faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Sunumda milletvekilleri soru önergesi verme sayısıyla ilgili uyarılarak, “Soru önergeleri Türkiye’nin gündeminde konular hakkında siyaset yapma alanları olarak kullanıldığı gibi bilgi edinme yollarının en etkililerinden biri olarak da dikkat çekmektedir. Parlamenter demokrasiyi sahiplenen ve kuvvetler ayrılığına önem veren bir parti olarak parlamentonun gücünü koruması gerektiğini ve etkinliğinin artması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla milletvekillerimizin denetim yollarını yalnızca ‘skor’ olarak görmemeleri, etkinliğine yakışır biçimde kullanmaları gerekmektedir” denildi.

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