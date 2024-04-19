CHP Genel Merkezi'nden belediye başkanlarına yazı

CHP Genel Merkezi'nden belediye başkanlarına bir yazı gönderildi. Yazıda 31 Mart yerel seçimlerinde parti üyesi olmalarına rağmen CHP aleyhinde veya başka adaylara çalıştıkları saptanan kişilerin genel merkeze bildirilmeleri istendi.

Yazıda şöyle denildi:

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde partimizin elde ettiği başarı örgütlerimizin özverili çalışmaları sayesinde gelmiştir. Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir. Tüzüğümüzdeki 68/1-e maddesi "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinin kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düzenlemiştir. Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır.