"CHP'lilerin parti aleyhine çalıştığı" iddiasına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ve İsrail arasındaki gerilime değinen Yücel, "Türkiye'nin böylesi bir askeri, siyasi ve ekonomik batakta konumu ve stratejisi ne olacak?" diye sordu.

"MİLLİ İRADE SANDIĞA YANSIDI"

Böyle bir ortamda, hiç şüphesiz Büyük Önder Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Yücel, "Türkiye'nin Orta Doğu'da gerilimi yükseltecek tüm politikaların karşısında olduğu net bir şekilde ortaya koyulmalıdır." görüşünü dile getirdi.

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Yerel seçimin ardından yapılan bazı açıklamaları anımsatan Yücel, "Siz kabul etseniz de etmeseniz de beğenseniz de beğenmeseniz de milli irade sandığa yansıdı. Şimdi şeffaf, hesap veren ve halkçı belediyecilik yapma zamanı. Hiç merak etmeyin o belediyelere yerleştirdiğiniz böceklerin, kameraların hesabı da sorulacak. Belediyelerin kasalarını boşaltanlar, makam araçlarını çamurlu suyla dolduranlara bu millet elbette bir ceza kesecek." diye konuştu.