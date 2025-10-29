CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da öğrenci yurdu açılışında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam merkezi projesi içerisinde bulunan İBB Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şişli ilçesi muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve öğrenciler İBB Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını kurdele kesimi ile gerçekleştirdi.

REKLAM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde bugün bir aradayız. herhalde 29 Ekim’de yapılabilecek en iyi açılışı yapmak üzere buradayız. Burada bir yurt açıyoruz. Yetmez, bir kız öğrenci yurdu açıyoruz. Yurt yapmak, kreş yapmak fevkalade politik tercihler arkadaşlar. Hele hele Türkiye’de. Kreş çocuğun erken yaşlarda, özellikle de bizim yaptığımız gibi yani zengin ailelerinin çocuklarına kreş hizmeti değil de yoksul ailelerin hayata geriden başlayan çocuklarını üç - dört yaşında eğitimle tanıştırma, hem onların el becerilerini, zihin kapasitelerini, öğrenme yeteneklerini, arkadaşlık ilişkilerini, sosyal ilişkileri erken yaşta öğrenmeleri için önemli. Hem de varsa bir eksiklik dilinde, elinde, zihninde erkenden fark edilip, müdahale edilmesi için önemli" dedi.

Özel, "Bir yandan da yurt. Bu Türkiye'de fevkalade politik bir tercihtir. Cumhuriyet Halk Partisi gelene kadar hiç yurt yoktu, bu 16'ncısı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimsenin inancına, hangi inanç sistemi içinde yer alacağına, ibadetine, giyimine - kuşamına karışmadık, karışmayız. Ama kişilerin yoksulluğundan, imkansızlıklarından, en basitinden öğrencinin barınma sorunlarından kendisine eleman devşirmek gibi bir fırsatçılığı yapanlara karşı şu kadarını söyleyeyim. Demin mesajı okunan Ekrem İmamoğlu, eğer ki sandığa kavuşursak; yarın olsa yarın, ne zamansa o gün bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacak. Bugün üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 15'ine yetecek kadar yurt var. Bütün imkanlara rağmen biraz önce söylediğim sebeplerle bundan mahrum kaldı öğrenciler. Bu arada İBB, 16'ncı yurdunu açıyor. Ama Türkiye için 77'nci yurdumuz bu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemin sonuna kadar Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte belediye başkanlarımıza verdiğimiz hedef; 100 öğrenci yurdu ve bin kreştir. Bugün 77'nci yurdumuzu açıyoruz. Yurtta yüzde 77, kreşlerde yüzde 78'lik hedefi tutturmuş durumdayız" dedi.